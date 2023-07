Suicidio assistito con il farmaco Asl  

Treviso. È passata dalla sofferenza del cancro terminale alla morte tenendo tra le sue mani quella del marito. Gloria, nome di fantasia, è la seconda persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio assistito e la prima in assoluto ad aver ottenuto il farmaco e quanto necessario dalla sua Asl per poter cancellare volontariamente l’ultimo battito del suo cuore. Una decisione sulla quale non ha mai tentennato: «La vita è bella, ma solo se siamo liberi - ha detto nel suo testamento spirituale - E io lo sono stata fino alla fine. Grazie».

I fatti

L’epilogo della vicenda è avvenuto alle 10.25 di domenica nella sua casa del Trevigiano, circondata dai suo cari e dai medici dell’Associazione Luca Coscioni, in particolare Mario Riccio. L’ex tappezziera 78enne ha pensato a tutto: ha avvisato gli amici, allertato il parroco, raccolto attorno a sè i familiari più stretti, prima di autosomministrarsi il farmaco e chiudere gli occhi. Riccio nel 2006 aveva assistito Piergiorgio Welby ed era stato il medico di fiducia di Federico Carboni, il primo italiano un anno fa ad aver chiesto e ottenuto nelle Marche l’accesso alla morte assistita. Ma quello di Gloria è un caso storico, perché l’azienda sanitaria, nel corso delle verifiche previste dal protocollo, ha riscontrato la presenza di tutti i requisiti della sentenza 242/19 della Consulta. La novità riguarda proprio la quarta voce (oltre alla “consapevolezza”, alla “patologia irreversibile” e “fonte di sofferenze che lei stessa reputava intollerabili”), ovvero quella della presenza di “trattamenti di sostegno vitale”. Per la prima volta in questo ambito sono stati classificati i “farmaci antitumorali mirati” che Gloria assumeva. «Una scelta - spiega Riccio - che amplia le possibilità di accesso alla morte volontaria assistita».

Tanta strada

Per il medico c’è in ogni caso ancora molta strada da fare. «Oggi questo in Italia è possibile solo come assistenza al suicidio - come nel caso di Gloria e come è stato un anno fa per Federico - Spero che presto il diritto di autodeterminazione possa avvenire anche con un atto di eutanasia». Proprio il Veneto è la prima regione ad aver raggiunto, e poi depositato, la soglia delle firme per poter portare la proposta di legge regionale sul suicidio assistito in Consiglio. Sono oltre 7.000 i veneti che hanno sottoscritto il testo di “Liberi Subito”, la proposta di legge regionale elaborata dall’Associazione Coscioni. Gloria non ha mai smesso di lottare per una morte dignitosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA