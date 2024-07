Suicidi in carcere, avvocati penalisti in sciopero 

Massiccia adesione da parte degli avvocati del Foro di Cagliari all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Nel documento si è previsto lo stato di agitazione dei penalisti anche per oggi e domani a conclusione della maratona oratoria a staffetta iniziata il 29 maggio proprio in città e che ha coinvolto oltre 70 camere penali di tutta Italia.

L'iniziativa è stata proposta alla Giunta Ucpi proprio dalla Camera Penale locale per denunciare «la mancanza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento dell'intera esecuzione penale, quanto l'irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento ed alla tragedia dei fenomeni suicidari».

Una situazione drammatica certificata dai 54 suicidi in carcere (di cui 4 in Sardegna: 2 nel carcere di Bancali e due a Uta) in poco più di 6 mesi dall'inizio dell'anno, di fronte ai quali – spiegano i penalisti «l’umanizzazione delle carceri appaiono assolutamente insufficienti». Oggi si terrà a Roma la manifestazione finale della maratona oratoria in Piazza dei Santi Apostoli dalle 14:30 a cui parteciperà il direttivo della Camera Penale di Cagliari.

