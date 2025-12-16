Suicida per i debiti con la gang 

Un colpo di pistola alla tempia, per mettere fine ai problemi con i calabresi. Non erano acqua fresca gli impegni assunti dagli indagati dell’inchiesta Polo Ovest, non era possibile sgarrare, secondo gli investigatori, per chi aveva aperto i canali “commerciali” con i fornitori vicini alle cosche. E qualcuno ci ha rimesso la vita, soffocato, strozzato dai debiti. Ci sono storie terribili negli atti delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sulle due bande di narcotrafficanti che avrebbero movimentato da Olbia centinaia di chili di cocaina e marijuana.

Stando alle ricostruzioni della pm Rossana Allieri, i rapporti tra i calabresi (fornitori della cocaina) e i referenti sardi erano basati sulle regole ferree dell’efficienza e della puntualità dei pagamenti. Regole con sanzioni spietate. La storia tragica è quella di un commerciante sassarese di 45 anni che il 30 aprile del 2020 decide di togliersi la vita. Le ragioni del suicidio sono indicate nell’ordinanza firmata dal Gip di Cagliari, il provvedimento con il quale sono stati disposti 17 arresti. La storia è quella di un essere umano che improvvisamente si ritrova da solo, davanti ai “solleciti” di pagamento dei calabresi, abbandonato dai presunti complici, lasciato al suo destino.

"Berlino” ha deciso

I fornitori vicino alle cosche sono dei fantasmi, non hanno volto e identità. Anche gli investigatori dell’Arma sono riusciti ad arrivare solo ai loro soprannomi, i calabresi si chiamano Berlino, Milan, Aldo e Pompeo, per citarne alcuni. Berlino, come l’Andrés de Fonollosa della serie spagnola la Casa di Carta, è un pezzo da novanta. Un uomo che non sente ragioni quando ritiene di avere a che fare con persone che ritiene inaffidabili. La tragedia si consuma nella primavera del 2020, secondo gli investigatori, il commerciante sassarese è ormai travolto dall’esposizione debitoria con le cosche. L’uomo non è stato pagato dai soggetti ai quali, secondo i Carabinieri, ha messo a disposizione la cocaina, piccoli spacciatori attivi a Sassari e nei centri vicini e a sua volta non è quindi nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti con i calabresi. Berlino parla, pretende il “rientro” dei soldi. Ma il commerciante sassarese non è nelle condizioni di pagare e si spara un colpo alla testa. I magistrati segnalano la spietata “ordinarietà” del narcobusiness. «Soffocato dai debiti di droga con i calabresi, si toglie la vita, ma i traffici proseguono a conferma della massima priorità del business».

Assetto modulare

Le indagini sui gruppi di presunti trafficanti guidati da Martino Contu da una parte, Luciano Corraine, Raffaele Nonne e Salvatore Sotgiu dall’altra, segnalano l’assetto modulare delle organizzazioni, come avviene per altri fenomeni della criminalità sarda. Al netto delle posizioni apicali, tutti i ruoli sono intercambiabili. Vengono allestite “squadre” per la movimentazione della droga da Olbia, con lo scambio di figure come corrieri, autisti e referenti tra una banda e l’altra.

Intanto, ieri, è tornato sul tema Sardegna e criminalità Roberto Saviano con un post su Instagram. «Il primo aprile, dopo un mio video sulla rapina al portavalori, mi sono arrivati commenti tipo: “Perché parli male dei sardi?”. Ora esce questa notizia: “Maxi traffico di cocaina e marijuana in Sardegna, decine di arresti, nomi e ruoli chiari”. Non cambia quello che dicevo allora. Cambiano solo le carte giudiziarie che oggi lo confermano».

