Suicida il killer dell’università 

Praga. Si è sparato quando ha capito di non avere più scampo e di non avere più tempo per uccidere ancora, come era nei suoi folli progetti per realizzare i quali aveva messo insieme un arsenale degno di un terrorista consumato. David Kozak, il 24enne ceco che ha fatto strage all'università di Praga e poco prima aveva assassinato il padre, è stato trovato cadavere sul tetto di un edificio del campus. La conferma è arrivata dalla polizia che ha diffuso i filmati delle bodycam degli agenti che lo hanno circondato dopo essere avanzati piano per piano, guidati dalle indicazioni di studenti e docenti riusciti a nascondersi nelle aule, nelle biblioteche e perfino su un cornicione dell'edificio.

Che lo studente psicopatico volesse uccidersi lo aveva anticipato lui stesso nei messaggi deliranti postati su Telegram. Ma non prima di aver fatto più morti possibile. A questo serviva l'arsenale di armi e munizioni ritrovato dagli agenti nell'edificio che il direttore della polizia va preparato il massacro meticolosamente. Nei giorni precedenti aveva fatto almeno tre viaggi in autobus verso la capitale da Hostoun, dove abitava, con una custodia per chitarra dove probabilmente nascondeva le armi. Lo ha raccontato agli investigatori una sua concittadina che prendeva abitualmente lo stesso pullman. «Negli ultimi giorni viaggiava con la custodia della chitarra, cosa che non gli avevo mai visto fare prima. Ora credo di sapere perché e che probabilmente non portava con sé lo strumento musicale». Un arsenale composto da otto tipi di armi diverse tra le quali pistole e fucili, un fucile a pompa e un silenziatore, tutti pare registrati a suo nome e detenuti legalmente. Ma non solo. Nella cantina di casa è stato ritrovato un potente ordigno artigianale formato da bombole, munizioni, materiale pirotecnico e sostanze chimiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA