Il Maine tira un sospiro di sollievo. Dopo 48 ore di caccia all'uomo, il killer di Lewiston è stato trovato morto in un rimorchio inun centro di riciclaggio dei rifiuti a Lisbon, non lontano da dove aveva abbandonato l’auto. Robert Card si è tolto la vita sparandosi alla testa. Il killer ha ucciso 18 persone e ne ha ferite 13 aprendo il fuoco in una sala da bowling in un ristorante.