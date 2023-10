Suicida dopo lo stupro, 2 a processo 

Agrigento. A 15 anni fu abusata da un gruppo di giovani che filmarono tutto. Due anni dopo, il 18 maggio 2017, la ragazza si suicidò ad Agrigento e ora due di loro sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato emesso dal gup del tribunale di Palermo, Marco Gaeta. Martedì, inoltre, si terrà l’udienza preliminare davanti al gup Antonina Pardo per gli altri due ventiseienni (nel 2015 erano minorenni), coinvolti nella stessa inchiesta e per i quali il pm della Procura minorile di Palermo, Massimo Russo, ha chiesto il rinvio a giudizio. Il caso è quello della ragazzina filmata con un telefonino che, il 18 maggio 2017, si è suicidata, lanciandosi nel vuoto dalla Rupe Atenea. L’udienza per i due rinviati a giudizio è stata fissata per il 4 dicembre. I genitori della ragazza si sono costituiti parte civile. A fare luce su quello che è accaduto ad Agrigento sono stati i poliziotti della Mobile. Indagando sul suicidio, dopo avere scartato alcune piste, i poliziotti sono riusciti a venire in possesso dei video che immortalavano la quindicenne mentre subiva le violenze dei quattro ragazzi, che non si sarebbero arrestati neppure davanti all’espresso rifiuto con frasi inequivocabili: «Non voglio», «non posso», «mi uccido».

