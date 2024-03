Suicida dopo la gogna Fb, caso aperto 

Indagate ancora. È questo l’ordine della giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Elisabetta Patrito, che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, Enrico Lussu, per l’indagine sulla vicenda del giovane di Guspini suicida dopo che la targa della sua auto era stata associata al post di un imprenditore del paese che su Facebook aveva denunciato le presunte molestie subite dai sue due figli. Si ipotizza la diffamazione e l’istigazione al suicidio.

La storia

I bambini erano corsi a casa una domenica mattina, era il gennaio 2023, raccontando di essere scappati da un uomo che aveva fermato l’auto a bordo strada, si era abbassato i pantaloni e aveva mostrato loro i genitali. Dopo una puntata in caserma – dove era stato invitato a ripresentarsi l’indomani per la denuncia – l’imprenditore era passato da un vicino di casa, aveva visionato i filmati delle telecamere, estrapolato la foto di un’auto e l’aveva pubblicata sul gruppo “Sei di Guspini se...” raccontando tutto e mettendo in guardia i suoi compaesani. Al post erano seguiti commenti pieni di insulti e anche l’aggiunta del numero di targa del giovane che nel pomeriggio del giorno dopo si era tolto la vita. «Non vi è dubbio che la pubblicazione di un numero di targa su una piattaforma online, associata a esplicite accuse di presunte molestie sessuali a minori, in una sorta di caccia alle streghe e di indagine pubblica sommaria sia condotta idonea a ledere la dignità e la reputazione del malcapitato titolare della vetture, il quale in assenza di un giusto processo celebrato dinnanzi all’autorità giudiziaria, e in assenza di prova, si ritrova ad essere additato e perseguitato come il “mostro” del paese e molestatore di bambini», scrive la gip. Nell’ordinanza, si spiega come «un evento suicidario possa conseguire alla gogna mediatica cui è sottoposta una persona (presunta) innocente». Chiarito questo punto, la giudice rileva «l’incompletezza delle indagini» e la necessità di chiarire, attraverso le testimonianze dei familiari e della fidanzata del ragazzo il suo stato d’animo e l’eventuale legame tra le accuse social e l’epilogo più tragico.

Gli indagati

Da qui, la decisione di disporre che il pubblico ministero «iscriva nel registro delle notizie di reato» l’imprenditore che pubblicò il post, la donna che aggiunse il numero di targa e altre due persone per le quali si ipotizza il reato di diffamazione. Ancora: la gip annota come «sia necessario un supplemento investigativo volto a individuare e identificare compiutamente gli ulteriori responsabili della diffamazione aggravata posta in essere nei confronti del giovane e di accertare se la morte di quest’ultimo possa ritenersi conseguenza della diffamazione da lui subita sul web».

