Sui social vince El Shaarawy 

Gli Europei non si giocano solo nei dieci stadi tedeschi scelti dalla Fifa, ma anche sui social. Una ricerca realizzata dalla piattaforma Preply fa luce sulla popolarità e sulle usanze dei giocatori. Curiosamente, tra i dieci azzurri più popolari, il più seguito su Instagram è El Shaarawy con 6.2 milioni di followers. Il decimo è Di Lorenzo con poco più di 800.000 fans. Lo precede il blocco interista: 893.000 per Bastoni e 1,4 milioni per Barella. Tra i due lo juventino Fagioli con 1,1 milioni. Appena fuori dal podio Jorginho (3,5 milioni), a seguire Chiesa (4,2 milioni) e Donnarumma (5,1 milioni).

Gli altri nazionali

Presi in esame anche i più seguiti delle altre nazionali. A cominciare da Ter Stegen, Depay e Morata, capaci di raccogliere più di 15 milioni di followers. Ma i numeri si alzano in maniera vertiginosa con il Golden Boy inglese Bellingham (31,7 milioni) e la stella croata del Real Madrid Luka Modric (35,7 milioni). Anche questi numeri, tuttavia, sono nulla se confrontati con i primi due della lista dei più amati su Instagram, ovvero il francese ex Psg Kyilian Mbappé (114 milioni) e l’inarrivabile Cristiano Ronaldo (631 milioni).

