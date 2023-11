Sui social Spoon river della Striscia 

Mohammed era un patologo e suo figlio Atef sognava di fare il calciatore. Forse lo stesso desiderio di Sajja, che a 13 anni era pazza di Ronaldo. Malik voleva aprire una piccola casa di moda. Anas, Habeiba e Maryar invece erano troppo piccoli per avere sogni da adulti: la più grande aveva solo 6 anni e stava per iniziare la prima elementare.

Il ministero della Sanità di Hamas, ogni giorno dal 7 ottobre, diffonde i numeri delle vittime. Se siano reali o propaganda non è verificabile, ma un dato è reale: sempre e solo numeri restano. Morti senza nome. Così qualcuno ha deciso di raccontare un'altra storia. E di mostrare non un corpo devastato ma un volto sorridente. Anzi, tante storie e tanti volti: quelli di ciascuno di coloro che sono rimasti sepolti sotto le macerie o dilaniati da una scheggia. Si chiama Gaza Shaheed il profilo che su Instagram, X e Telegram raccoglie quelle storie e quei volti. Proprio perché non sono numeri.

