Sui social sicuri:  risorgeremo,  ma quel portiere...  

Sentimenti contrastanti tra i tifosi del Cagliari. Dopo sei partite, l'ultimo posto in classifica, i 2 soli punti conquistati e i 2 unici gol realizzati (sempre solo dallo stesso marcatore) sono un grande campanello d'allarme che crea forte agitazione.

Ma c'è chi la mette sull'ironia e il cinismo, come Alessandro: «Non sono queste le partite dove dobbiamo fare punti, intanto le altre vincono contro Juve, Inter, Lazio», scrive sulla pagina Facebook del club. «Ci rifaremo con squadre alla nostra portata, tipo Ternana, Brescia e Sud Tirol», il parere sarcastico lasciato sulla pagina de L'Unione Sarda da parte di Paolo. C'è chi, come Marco, predica la necessità di dare tempo al tempo: «Sono d'accordo con Ranieri, l'approccio alla partita era giusto, così si affrontano le sfide impossibili e non solo, purtroppo abbiamo giocato con una squadra, il Milan, che con due soli giocatori vale quanto il Cagliari, ma in campo bisogna scendere sempre con questa mentalità», sottolinea fiducioso.

Per Christian «arriverà il momento in cui rientreranno Jankto, Mancosu e Lapadula». E aggiunge: «Ricordiamoci quando con Allegri avevano perso le prime 5 partite. Dopo il Cagliari era esploso».

Il portiere

Nel banco degli imputati c'è Radunovic. La “papera” dei portiere, per i tifosi c he lo avevano perdonato in passato per errori simili, può aver condizionato l’umore della squadra, dopo un ottimo primo tempo. In tanti chiedono un avvicendamento con Scuffet e una pausa che potrebbe far bene allo stesso estremo difensore serbo. «Peccato per quell'errore, ha cambiato la partita e, forse, il campionato di Radunovic», il parere di Ivan. «Momento no per il nostro portiere», aggiunge Matteo. Toni non fa troppi giri di parole: «Cambiate il portiere, non si possono prendere gol di questo genere ogni partita».

Gli ottimisti

Gli ottimisti attendono un calendario più clemente. «A me il Cagliari è piaciuto, la strada è quella giusta. Luvumbo e Nandez bravissimi e se tutti mettono in campo la loro energia saranno soddisfazioni», commenta Francesco, con lui tanti altri dopo la g ara co i rossoneri. Per Ramona «il campionato inizia dopo la sosta. Sperando tornino presto Lapadula e Mancosu. Con questi ragazzi, con questo pubblico, sono sicura che ci salveremo».

