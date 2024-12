Sui regali il peso della crisi 

Sono lontani i tempi in cui si aspettava la tredicesima per correre a comprare i regali di Natale per tutta la famiglia. Adesso quei soldi volano via tra bollette da pagare, tasse varie e il caro spesa.

Ma ai doni comunque non si rinuncia, basta arrangiarsi. Così c’è chi sceglie di farli soltanto ai bambini, chi va in giro a caccia di offertissime e chi invece , dotato di un po’ di creatività, punta sui regali fai da te, pezzi unici realizzati a mano. Certo è che telefonini e play station, nel Natale dei quartesi sono diventati quasi un’utopia, ricordo di bei tempi che furono.

Testimonianze

«Con la crisi che c’è noi ogni anno ci ripromettiamo di non fare regali a nessuno, però come si fa? Poi non sembra nemmeno Natale», spiega Dina Figus 75 anni, «così alla fine li facciamo lo stesso, certo non spendendo le cifre che potevi spendere un tempo». Manuela Zedda ha trovato la formula giusta. «Regali? Da qualche anno solo ai bambini. Io sto aiutando mia figlia a comprare casa, a pagare le bollette e non possiamo permetterci il superfluo. Ma poi con le spese che ci sono oggi, come fai?. Bisogna da qualche parte tirare la cinghia».

A influire sul portafoglio sono i costi lievitati soprattutto per la spesa, con frutta e verdura regine dei rincari e non certo soltanto nel periodo che precede il Natale.«Un pensierino lo faremo, ma al risparmio», dice ancora Angela Puddu, «fare la spesa per poter mangiare costa tanto, quindi non possiamo strafare. Ma basta girare e trovi cose carine e originali a basso prezzo. Perché far passare Natale senza un dono è comunque brutto».

Anche Silvia Ibba 44 anni ha optato per «regali ristretti solo ai bambini e senza spendere tanto, sennò poi le bollette come le paghiamo? La tredicesima ormai è destinata a quello, ai tempi d’oggi non puoi toglierti nemmeno uno sfizio». Penserà soprattutto ai nipoti Ignazio Schirru, 85 anni, «prima con la mia pensione mi sentivo quasi ricco, adesso a malapena si riesce ad andare avanti».

Doni fai da te

Ma a volte basta un po’ di ingegno, mani d’oro e un pizzico di fantasia e il gioco è fatto: «I regali li preparo con le mie mani e risparmio», svela Assunta Ibba, «ho il forno per la ceramica perché sono un’appassionata e creo degli oggettini carini. A volte basta anche riciclare delle cose per dare vita a oggetti che le persone gradiscono molto».

Va più sul tradizionale invece Amalia Argiolu, «un pensierino a figli e nipote lo faccio ma spendendo pochissimo. Figuratevi che mi è appena arrivata una bolletta da 300 euro. Troppe spese, neanche le rate aiutano. Ma credo che sia importante saper amministrare per non trovarsi con l’acqua alla gola». E non c’è dubbio, come sottolinea Marzia Portas, «che un tempo era diverso, adesso lo stipendio non basta nemmeno per pagare le cose essenziali. Il Natale non è più quello di una volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA