Sui pannelli pubblicitari la città del passato 

Uno spaccato della città nella prima metà del secolo scorso per tentare di valorizzare il nuovo arredo urbano, al centro di tante polemiche. Una mostra attraverso 23 fotografie d’epoca realizzate da Luigi Serra (fotografo molto noto che aveva lo studio in via Dritta), oggi conservate dagli eredi.

Il progetto “Oristano museo a cielo aperto” offrirà una nuova proposta culturale e turistica con un’esposizione realizzata in collaborazione con la famiglia Serra e con la Publicem, che in città gestisce gli impianti pubblicitari su cui saranno ospitate le fotografie d’epoca in diverse piazze cittadine. «Le nuove installazioni si confermano elementi di arredo moderni e versatili, che oltre ad assolvere alla funzione di accogliere pubblicità, possono essere utili per veicolare campagne di promozione», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna.

«In futuro gli impianti pubblicitari potranno ospitare altre mostre tematiche – osserva ancora Sanna – È la conferma della versatilità di questi impianti, oggetto di un acceso dibattito in città. Ogni opinione è legittima, purché resti nei limiti del rispetto. Non si può tuttavia trascurare che il progetto nasce da uno studio realizzato con il contributo di un architetto incaricato dalla Giunta Tendas, Roberto Talloru».

RIPRODUZIONE RISERVATA