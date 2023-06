Sui nuovi ospedali Solinas tira dritto Collegato, pressing FI 

Il piano sui nuovi ospedali non piace a nessuno, eppure il presidente della Regione va dritto per la sua strada. La delibera del 1° giugno dava mandato ad Ares, l’Azienda regionale della salute, di fare gli studi di fattibilità per il nuovo presidio che dovrebbe essere realizzato a Cagliari. Per la predisposizione, nei giorni scorsi la dg dell’Azienda, Annamaria Tomasella, aveva nominato come responsabile unico Giampiero Testoni, ingegnere e direttore della Sc Energy management e Servizi logici centralizzati afferente al Dipartimento acquisti.

La determinazione

Ieri, lo stesso Testoni ha firmato una determinazione da quasi 139mila euro per l’affidamento di un incarico professionale finalizzato «alla predisposizione dello studio di fattibilità per la realizzazione dei nuovo presidio ospedaliero nella città di Cagliari mediante trattativa diretta sul portale MePA». Insomma, nessun passo indietro di Christian Solinas, nonostante le posizioni nettamente contrarie di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha subito sottolineato che si tratta di «un affidamento diretto, e l’importo è più basso di un centinaio di euro rispetto alla soglia che avrebbe obbligato a portare avanti una gara regolare».

Martedì se ne discuterà in Aula, durante l’esame di due mozioni del Pd e dei Progressisti che chiedono la revoca della delibera. Il collegato alla Finanziaria 2023 dovrebbe ritornare tra i banchi dell’Assemblea il giorno dopo.

«Ora e subito»

Ma anche in questo caso il centrodestra rischia di dividersi. Ieri il gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale ha chiamato a raccolta la maggioranza per migliorare le disposizioni normative contenute nel disegno di legge che avrebbe dovuto ottenere il via libera almeno quattro mesi fa. Una sorta di «ora e subito» al fine di «non disperdere quanto di importante già iniziato nel corso degli ultimi quattro anni pur in presenza delle problematiche connesse alla pandemia prima e alla guerra in Ucraina poi». E adesso - sostengono i consiglieri Angelo Cocciu, Emanuele Cera, Alessandra Zedda, Giuseppe Talanas e Marco Tedde – «considerato che siamo oramai a fine consiliatura, e che risulta molto complesso approvare nuove norme quadro di settore, occorre trovare il coraggio di effettuare scelte strategiche e coerenti sulle esigenze di riforma in particolare degli enti locali e sull’urbanistica, con particolare riferimento al piano casa, da inserire nel collegato». Oltretutto, ricordano, si tratta di «argomenti già oggetto di riflessione e confronto col ministro Calderoli in occasione della sua vita in Sardegna». Forza Italia, «è sempre stata e continua a essere guida propositiva di questa maggioranza, risulta pertanto fondamentale che proprio dalla stessa maggioranza arrivi la condivisione e l’approvazione di quelle misure normative fortemente volute dal centrodestra in Sardegna».

Attesa per il vertice

In realtà, per arrivare a quanto sollecitato dagli azzurri, servirebbe quanto meno un vertice di maggioranza. Il governatore ne aveva già convocato uno, poi saltato a causa della scomparsa di Berlusconi. Nei giorni scorsi si era parlato di un rinvio ad oggi, ma – al momento – non è arrivata alcuna convocazione, e difficilmente potrà tenersi all’inizio della prossima settimana, considerati gli impegni a Roma dei coordinatori regionali delle forze politiche. Lunedì, intanto, scade anche il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula stabilito nella seduta di mercoledì, quando in Aula sono state illustrate solo le relazioni di maggioranza e minoranza. La motivazione ufficiale dello slittamento è la mancanza del parere del Cal sulle norme che riguardano gli enti locali.

