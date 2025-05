Sui mutui un Consiglio lampo  

Sì all’estinzione anticipata di mutui per 916mila euro a fronte di un indebitamento complessivo del Comune nei confronti della Cassa depositi e prestiti e dell’Istituto di credito sportivo pari a poco meno di 24,5 milioni. È quanto deciso dal Consiglio comunale in una seduta, alcuni giorni fa, dalla durata record. Poco più di 11 minuti, tempo cui andrebbe detratto anche il tempo necessario all’appello. L’Aula ha approvato la delibera su proposta del sindaco Pietro Morittu, il quale ha voluto ringraziare «i consiglieri di maggioranza e minoranza che di fronte a un atto così importante per il futuro della nostra città hanno accordato il loro sostegno».

Il risparmio

Secondo il primo cittadino «questa delibera fa seguito a quanto abbiamo fatto negli scorsi anni per ripianare le sofferenze del bilancio. Questo nuovo intervento permetterà per la prima volta di estinguere mutui e liberare risorse che si potranno utilizzare nei prossimi mesi per un piano di assunzioni interne all’amministrazione cittadina». Nello specifico, nel documento si spiega che «ci sarà un risparmio di spesa per gli esercizi successivi, e in parte per l’esercizio in corso, derivante dal minore esborso per il rimborso dei prestiti per circa 70mila euro annui e complessivamente, per tutto il periodo di ammortamento residuo, pari a circa 1,275 milioni». Il sindaco Morittu aggiunge che «sono in programma nuove possibili estinzioni di mutui così da poter, con risparmi di spesa, approvare un piano di assunzioni più corposo».

Note dolenti

Però è emerso un altro fatto che ha portato qualcuno a storcere il naso, anche via social. Il Consiglio è stato tempestivo anche perché, a differenza di altre volte, non è stata inserita all’ordine del giorno la discussione di interpellanze, interrogazioni e mozioni che invece saranno trattate in una seduta specifica il 10 giugno. Questo significa che si terranno due riunioni, con relative spese. Chi ho fatto notare il dettaglio ha anche sottolineato che il gettone lordo a seduta per ogni consigliere è di 57,60 euro, cifra che moltiplicata per 23 (il numero dei consiglieri esclusi il sindaco e il presidente del Consiglio) è pari a circa 1.324 euro.

Il presidente

Per Federico Fantinel, presidente del Consiglio, «la convocazione deriva da una conferenza dei capigruppo nella quale ho illustrato gli atti attualmente depositati. Gli uffici hanno fatto emergere l’urgenza di approvare entro il 29 maggio la delibera riguardante i mutui e quindi si è deciso, in accordo con i capigruppo, di convocare due sedute specifiche. Tengo a precisare che la durata di una seduta non è prevedibile. Per esempio, se fossero intervenuti tutti i consiglieri presenti la seduta si sarebbe ovviamente dilungata per diverse ore».

RIPRODUZIONE RISERVATA