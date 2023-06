Sui muri manifesti funebri di cordoglio in diversi Comuni della Sardegna 

Cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, sono arrivate anche dagli amici di Marrubiu che hanno firmato la pubblicazione di un necrologio con la scritta «Può essere stato un avversario di molti, ma mai un nemico di nessuno». Forza Italia e Berlusconi hanno sempre avuto d'altronde un grande seguito nell’Oristanese come è dimostrato da parlamentari espressi negli anni d’oro, dai consiglieri regionali e provinciali. Come Marrubiu anche Mogoro ha voluto ricordare Berlusconi con un manifesto di cordoglio e solidarietà. Altrettanto è stato fatto in altre località sarde fra cui Nuchis, frazione di Tempio. ( s. c. )

