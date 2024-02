Sui muri e a scuola il no al bullismo 

Troverà spazio nel suggestivo Vicolo della Refezione il ricordo di Vincent Plicchi e di tutte le vittime di cyberbullismo. Martedì, nella sala Giunta del Comune, è stato illustrato il murale – realizzato dallo street artist Rusty – che verrà dedicato al giovane bolognese di 23 anni, morto suicida in diretta Tik Tok a seguito di accuse infamanti diventate virali. L’iniziativa, che vedrà in campo anche il cantante Salmo, è stata presentata dal papà Matteo, che ha portato la sua toccante testimonianza, e dal sindaco Settimo Nizzi.

Ieri, sempre nell’ambito della Giornata Mondiale del contrasto al bullismo, gli studenti dell’Ipia, corso a indirizzo sanitario, hanno presentano il progetto “L’indifferenza è la sua forza” che ha coinvolto circa 400 ragazzi e ragazze tra allievi dell’istituto e delle scuole medie. Tra i momenti della mattinata, l’intervento della polizia postale che ha messo in guardia i ragazzi dai pericoli della Rete, la presentazione di un sondaggio effettuato tra studenti di diverse età, un monologo che era stato portato in scena da Paola Cortellesi. Sono stati anche premiati i disegni vincitori di un concorso per le scuole medie, i prescelti saranno riportati come murales sulle pareti esterne della scuola. (v.m.)

