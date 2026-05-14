Sui murales la storia della comunità 

Dodici opere di arte pubblica, dodici artisti, tre residenze. Si chiama Contos ed è il primo percorso in Sardegna interamente dedicato ai miti e alle leggende dell'isola. Da oggi sarà visitabile camminando per le vie del paese, con un QR code su ogni murale che restituisce alla storia dipinta la sua voce.

Prima dei muri, i libri. Prima dei libri, gli anziani. La ricerca ha preso come riferimento Grazia Deledda, Sergio Atzeni, Giulio Concu e il catalogo di Dolores Turchi sulle fiabe e leggende di Sardegna. Ma il lavoro vero è cominciato con le persone: interviste agli anziani di Genoni, ascolto delle figure dell'immaginario collettivo, quelle che i sardi hanno tramandato per secoli di voce in voce, attorno al fuoco — is contus de foghile.

Da quel doppio ascolto — i testi e le persone — sono state selezionate dodici favole. Ciascuna per quello che porta: un tema, una radice, un pezzo di coscienza collettiva che vale la pena rendere visibile.

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