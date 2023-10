Sui monti con la bicicletta: la “Serpilonga” fa il botto 

Tanta gente a Sinnai per la ventunesima edizione della storica “Serpilonga Marathon”, memorial “Felice Schirru”, organizzata curando ogni minimo dettaglio dalla Mtb Sinnai col patrocinio del Comune e il sostegno di associazioni e volontari. Una gara di mountain bike con passaggio nella cima del monte Serpeddi, valida per la penultima prova della Sardinia Cup 2023.

Nella distanza più lunga (60 chilometri con circa 1900 metri di dislivello positivo) si è imposto il 19enne Mirko Pani della “Calz M Granaro” che ha vinto in appena 2 ore e 48 minuti. Alle sue spalle Eros Piras (Donori Bike) staccato di circa 5’. Terzo posto per Mauro Vacca della Karel Spor. A seguire Maurizio Olla (Karel), Antonio Marongiu (SBS), Nicola Saba (Guspini), Roberto Gulleri (Acquascan) e il leader della classifica generale Luca Dessì (Karel). «Un percorso durissimo», ha detto Pani, «il caldo non ha aiutato».

Il settimese Dessì ha ipotecato la vittoria della Sardinia Cup: «Sono soddisfatto per i punti guadagnati».

Grande la prestazione nei 45 chilometri (con 1400 m di dislivello) del sinnaese Paolo Aledda della Karel Sport: «Una gioia immensa. Una splendida gara». (ant. ser.)

