«Sui migranti c’è un solo sistema possibile» 

«Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di stoccaggio di persone circoscritte all’interno di qualsiasi mega struttura. L’unico modo per non subire i flussi migratori è gestirli. Vi spiego come». Il sindaco di Iglesias Mauro Usai conferma di non voler accettare l’ipotesi di accogliere profughi nell’ex casa circondariale e garantisce che il sistema già adottato dal suo Comune dal 2016 è l’unica strada percorribile.

Il sistema

Si tratta di un progetto che in sette 7 anni è riuscito non solo ad accogliere centinaia di migranti delle più svariate nazionalità, ma anche a renderli autonomi tramite delle linee guida ben definite. «Il nostro sistema di accoglienza integrata è il frutto di una convenzione a livello nazionale fra la rete dei Comuni italiani e le associazioni del terzo settore – spiega Usai –. Dal 2016 esiste una stretta collaborazione fra il Comune e la cooperativa sociale Casa Emmaus (aggiudicataria del bando). Accogliamo interi nuclei famigliari, ognuno ospitato nel proprio appartamento, seguito da un’equipe multidisciplinare. Vengono valutate le loro competenze e in base a queste si organizzano dei tirocini presso le aziende locali, per far sì che queste persone vengano formate e si possano svincolare, trovare lavoro ed essere autonome».

Un progetto della durata di 6 mesi, prorogabile fino ai 2 o 3 anni a seconda delle situazioni. Al momento sono 30 le persone inserite in un programma che prevede, all’inizio del percorso, la stipula di un patto d’accoglienza, ovvero una serie di obblighi per poter continuare a far parte del programma. Fra questi c’è quello di imparare l’italiano. «I bambini vanno a scuola, gli adulti apprendono diverse mansioni – continua Usai – proprio negli ultimi giorni alcuni di loro hanno terminato il percorso, raggiunto l’autonomia e trovato lavoro, qualcuno in Sardegna, altri oltremare. Sono talmente integrati nella nostra comunità che desidererebbero riuscire a trovare una mansione in città».

La proposta

La speranza del primo cittadino iglesiente è che ora il Governo apra alla possibilità di poter incrementare quelli che erano definiti i progetti “Sprar”: «Non ci sono altri modi per fronteggiare il problema – assicura –. Abbiamo proposto di poter espandere il progetto per dare il nostro contributo all’emergenza e sono convinto sia folle rinunciarvi per sole questioni ideologiche. La guerra alla micro-accoglienza ha prodotto come risultato il solo incremento spropositato del flusso dei migranti».

