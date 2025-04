Sui marciapiedi rifiuti e parti di automobili 

In via Premuda gli studenti diretti a piedi alla mensa universitaria sono costretti da giorni a fare lo slalom tra rifiuti di ogni genere, nel frattempo nelle attigue vie Podgora e La Somme gabbiani e cornacchie banchettano tra i mastelli stracolmi abbandonati in strada h 24. E non è tutto: nella non distante via Bosco Cappuccio, infatti, il marciapiede è di fatto impercorribile per la presenza di una catasta di pezzi di automobili, da cui il forte sospetto che nella zona sia attiva una carrozzeria abusiva.

Una situazione di degrado insostenibile ripetutamente segnalata dagli abitanti. «Sta diventando sempre più difficile vivere qui, non si sa più cosa fare», si sfoga Gabriella Spiga, che abita in via La Somme, «giovedì 24 passavo in via Bosco Cappuccio insieme ad una ragazza disabile ed è stato difficile per entrambe percorrere il marciapiede, dato che era disseminato di rifiuti ingombranti». Spazzatura a parte, ad esasperare gli animi c’è anche il problema dei vandali che imbrattano i muri. «La facciata appena tinteggiata di un palazzo è stata subito deturpata».

«Sono profondamente addolorata di fronte a situazioni come queste che integrano vere e proprie ipotesi di reato ambientale ai danni di tutti i cittadini e le cittadine», commenta amareggiata l’assessora all'Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, «abbiamo subito attivato l'unità del servizio già impegnata nel contrasto all'abbandono dei rifiuti in città. E abbiamo fatto le segnalazioni alla sezione di Ecologia urbana della Polizia locale, che informerà le autorità competenti».

«Il servizio di video sorveglianza così come la polizia in borghese», prosegue Giua Marassi, «vengono attivati nelle varie zone della città a seconda delle esigenze che via via si manifestano. Ricordo infine che abbiamo appena avviato un nuovo intervento di pulizia straordinaria a Sant'Elia e che abbiamo ripreso anche il lavaggio dei marciapiedi già effettuato l’estate scorsa e nel periodo natalizio».

