Sui marciapiedi regnano gli arbusti 

Alberi, marciapiedi e strade "trappola" in periferia. I residenti di Funtana Buddia, Città Giardino, Città Nuova, Testimonzos, Su Pinu e Badu 'e Carros lamentano disagi legati a strade trincea, marciapiedi inesistenti e malconci, avvallamenti, alberi caduti, erbacce e piante che invadono i marciapiedi tanto da renderli impraticabili, costringendo i residenti a transitare in strada. Alcune vie, come via degli Oleandri, via delle Rose e Funtana Buddia si presentano privi dei classici binderi. A dominare sabbia, foglie, oleandri non potati e radici di alberi devastati dal maltempo, oltre a una mancata pulizia che «ci fa sentire isolati e abbandonati», dicono i residenti. Nei giorni scorsi l'assessore all'Ambiente Marco Canu ha accolto la richiesta di incontrare i residenti e, per le problematiche legate alle strade e pulizia ha precisato: «per lo sfalcio, la competenza di ÈComune è solo in prossimità dei marciapiedi». Pertanto, l'invito è quello al buonsenso. Da parte dei privati a provvedere alla potatura delle proprie piante nelle aree private, mentre per gli alberi caduti e piante invasive in spazi pubblici come via degli Oleandri: «Effettueremo i controlli - dice Canu -. Invitiamo i cittadini a segnalare altri casi analoghi, che possono costituire anche un pericolo per la sicurezza, al centralino dei vigili urbani». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA