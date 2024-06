«Sui grandi temi ci saremo» 

«Ovviamente ci dispiace molto questa sconfitta, ma guardiamo avanti con grande ottimismo perché il centrodestra ha tenuto, nonostante le defezioni di coloro sono andati a finire nel “campo larghissimo”». Marco Tedde è battuto sicuramente, ma non rassegnato. «Abbiamo una coalizione solida, compatta, con valori condivisi: il futuro del centrodestra in città è positivo. Lavoreremo dai banchi dell’opposizione, – spiega Tedde – abbiamo garantito a Cacciotto che noi ci saremo sui grandi temi. Alghero ha necessità di essere rilanciata e di una opposizione responsabile che sostenga il sindaco laddove è necessario per affrontare le grandi sfide».

Nel quartier generale

Musi lunghi, però, nel quartier generale di via Vittorio Emanuele, ed è singolare che sia proprio il candidato sindaco sconfitto a tentare di risollevare gli animi dei suoi, con battute e richieste di selfie con chi lo ha sostenuto nella lunga campagna elettorale. Tedde li ringrazia tutti. Cosa non abbia funzionato lo dirà il tempo, l’analisi dei voti lista per lista, candidato per candidato. «O forse non ha funzionato il candidato sindaco?», prova a domandarsi. La sua investitura era nata lontana da Alghero, sui tavoli politici cagliaritani. Alcuni dei suoi alleati naturali non avevano gradito. Altri forse hanno fatto buon viso a cattivo gioco.Secondo Tedde, in ogni caso, sarà molto difficile per Cacciotto governare Alghero nei prossimi 5 anni, «perché la coalizione che ci ha battuti è variegata e variopinta, con partiti che hanno obiettivi differenti. Nel giro di qualche mese, dopo la luna di miele, – pronostica Marco Tedde – avremo i primi riscontri».

F orza Italia

La soddisfazione per gli azzurri resta: Forza Italia è uno dei primi partiti in città, con circa il 15 per cento delle preferenze. Una conferma che arriva puntuale a ogni appuntamento con le urne. La locomotrice della coalizione è sempre stata azzurra. «Forza Italia ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un partito strutturato, con una classe dirigente di grande qualità che in questi anni ha lavorato per Alghero e gli algheresi», sottolinea Tedde.

Una parte importante nel trionfo del Campo largo, fanno notare i partiti del centrodestra, l’hanno avuta i centristi, i fuoriusciti dalla destra, i cosiddetti “ribelli”. «Sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale – ammette il candidato del centrodestra - ma in questo momento non sono in grado di valutare gli elementi della sconfitta. Sono convinto che questa campagna elettorale sia stata una straordinaria esperienza politica e di vita. Ho incontrato migliaia di cittadini, decine di associazioni, imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti. Con tutti mi sono confrontato sui temi del nostro programma e ho ricevuto suggerimenti, spunti e ipotesi di soluzione ai problemi di Alghero. Ho apprezzato il livello elevatissimo di fiducia nei confronti miei, di FI e della coalizione. Dall’opposizione lavoreremo con la nostra coalizione per il riscatto di Alghero e di tutta l’Area vasta, a stretto contatto con tutte le forze politiche del territorio. Offriremo la nostra convinta collaborazione al sindaco Cacciotto, ovviamente sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli». In altri contesti Raimondo Cacciotto e Marco Tedde hanno collaborato per Alghero, quando per esempio entrambi si trovavano seduti tra i banchi del consiglio regionale.

Le liste

Forza Italia, Pd e Noi Riformiamo Alghero dovrebbero essere le liste più votate in città, seguite da Udc, Lega, Futuro Comune, Fratelli d’Italia, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Adesso la conta delle preferenze per ogni candidato consigliere comunale. Raimondo Cacciotto dovrebbe riuscire a piazzare 15 consiglieri più il sindaco. Otto banchi, più quello di Marco Tedde, all’opposizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA