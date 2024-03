«Sui dossier indaghi l’Antimafia» 

Ora lavori la commissione Antimafia, poi si valuterà «se servono altri strumenti». La linea di Giorgia Meloni ricalca quella espressa ventiquattro ore prima dai capigruppo di maggioranza. E affonda l’idea di una commissione parlamentare sui dossieraggi emersi dall’inchiesta di Perugia, sostenuta dalla Lega e, prima ancora, da Iv e Carlo Nordio.

Il ministri e il giornalista

Il guardasigilli è stato inserito nella lista delle persone che saranno audite sulla vicenda dai commissari dell’Antimafia. Per ora sono una quindicina: tra loro il ministro della Difesa Guido Crosetto, il direttore del Domani Emiliano Fittipaldi e il suo editore Carlo De Benedetti. Non c’è Federico Cafiero De Raho, deputato del M5S ed ex procuratore nazionale Antimafia. Italia Viva avrebbe voluto ascoltarlo (gli accessi informatici abusivi alle banche dati dell’Antimafia sarebbero avvenuti durante la sua gestione della superprocura) ma secondo il parere tecnico degli uffici della commissione non si può audire uno dei commissari, come sancito anni fa da un precedente nella commissione Moby Prince. E De Raho attacca: «Additare me è soltanto un modo per attaccare l’opposizione, che è comunque al di fuori di qualunque congegno dossieristico come quello che è avvenuto, se effettivamente è avvenuto». Ma i renziani non cambiano idea: «Inspiegabile il no all’audizione di De Raho - dice Raffaella Paita - Dal nervosismo all’interno di Fratelli d'Italia si evince chiaramente che il partito della premier vuole il “va tutto bene madama la marchesa”».

«Vergognoso»

Intanto secondo Meloni – fra l’inchiesta di Perugia e le audizioni dell’attuale procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e di quello di Perugia Raffaele Cantone – «sta emergendo» un quadro «obiettivamente incredibile e vergognoso per uno stato di diritto», e la premier auspica si arrivi «fino in fondo». Ma per ora «bisogna vedere dove riesce ad arrivare la commissione Antimafia, poi valutare se c’è bisogno di qualcos’altro». Oltre alla magistratura, in campo ci sono Copasir, la commissione parlamentare Antimafia e «se ne potrebbe occupare anche il Csm. Ci manca solo - osserva dal Pd Andrea Orlando - un quinto soggetto che se ne occupi per confondere ulteriormente le idee a chi segue questa vicenda e probabilmente anche a chi sta indagando».

