Sui corsi d’acqua la competenza  è del demanio sardo 

Un nuovo assalto, questa volta sui laghi artificiali. Di chi sono le competenze? L’autorizzazione agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è della Regione. Quindi anche nel caso di strutture fotovoltaiche galleggianti serve il via libera dell’assessorato. Solo nel caso in cui la potenza superi i 300Mw, la palla passa al ministero dell’Ambiente. Potrebbe essere il caso della Sardegna, visto che la delibera di Giunta con cui vengono congelati i progetti su laghi e bacini artificiali parla di impianti «anche di notevoli dimensioni».

Ma in questa eventualità l’ultima parola spetta comunque alla Regione, che ha una competenza esclusiva sul demanio. A stabilirlo è l’articolo 3 dello Statuto: l’amministrazione regionale ha una potestà legislativa in materia di «esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche».

Dunque senza l’autorizzazione (o una concessione) dell’assessorato non può essere realizzato nessun impianto di questo tipo: mancherebbe il terreno, anzi in questo caso l’acqua, su cui realizzarlo.

Questo non significa che si possa stare tranquilli: la storia recente, con i mega progetti di torri eoliche e pannelli fotovoltaici proposti in zone di particolare pregio paesaggistico, insegna che la “specialità” sarda è sotto attacco quando si parla di energia e tutela del paesaggio.

