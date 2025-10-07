Sui binari (ri)spuntano i vagoni della metro per i test 

Forse si torna a viaggiare. Forse stavolta ci siamo. Ieri l’Arst ha cominciato il pre-esercizio di sette giorni tra le fermate di San Gottardo e Repubblica. Prove, in buona sostanza, che rappresenterebbero il preludio, in caso di esito finale positivo, alla riapertura della metropolitana leggera tra Monserrato e Cagliari, chiusa da quasi tre anni. «Era il 6 agosto scorso e, dopo anni di assenza, riapparve sui binari il tram del desiderio ma non fu il preludio di un ritorno. Infatti, la vettura tornò nei depositi e sparì per diversi mesi», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio comunale. «Martedì è riapparsa ma mi auguro non finisca come lo scorso agosto, spero che non torni nel deposito e lì rimanga per chissà quanto altro tempo. Il mio scetticismo trova, purtroppo, fondamento nelle vane promesse di ripartenza del servizio fatte negli ultimi anni e sinché non vedrò la piena operatività del servizio, continuerò a dubitare», aggiunge.

Dubbi legittimi, viste tutte le volte in cui Arst ipotizzava la ripartenza (slittata almeno quattro volte) e mai decollata. Dubbi che avvolgono anche il consiglio regionale: ieri, infatti, il gruppo dei Progressisti ha presentato una interrogazione per fare luce sui ritardi. «L’atto sollecita la Giunta regionale a fornire un’informativa chiara e puntuale sui ritardi accumulati, sul cronoprogramma aggiornato e sulle misure previste per limitare i disagi alla cittadinanza», si legge in una nota diffusa in serata.

Il documento richiama inoltre la necessità di un coordinamento costante tra Regione, Città Metropolitana, Comune di Cagliari, Arst e Ctm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo, soprattutto per la gestione della mobilità lungo le principali vie di accesso alla città e ai servizi ospedalieri. «In passato non sono mancati errori di progettazione e si è trascurata la necessità di garantire una viabilità alternativa», dichiara il capogruppo Francesco Agus. «Oggi però è il momento di affrontare il problema e risolverlo. Si deve accelerare: non è accettabile che il capoluogo resti paralizzato da cantieri senza fine e, in alcuni casi, pianificati senza criterio. I cittadini hanno diritto di sapere a che punto sono i lavori e quali siano i tempi reali di completamento». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA