«Sugli alloggi nessuno scippo dalla Regione» 

«Nessun definanziamento nella ripartizione dei fondi per la manutenzione degli edifici Erp». Lo assicura l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu che interviene dopo le accuse del suo predecessore, Pierluigi Saiu, sul taglio dei fondi per la manutenzione degli alloggi popolari destinati a Nuoro. Saiu ha affermato che dei 10 milioni di partenza destinati a febbraio a Nuoro sono state riprogrammate risorse già assegnate. «Niente è stato definanziato - rassicura Piu - abbiamo approvato una delibera di Giunta che trasferisce ad Area 27 milioni finalizzati alla realizzazione del Programma straordinario sulle manutenzioni del patrimonio Erp. In totale sono 70 milioni i fondi a disposizione. Il finanziamento di 27 milioni si aggiunge ai 43 milioni programmati (dalla scorsa legislatura di cui 10 milioni erano già destinati a Nuoro ndr ) per interventi di primaria urgenza dall’amministratore unico e derivanti dagli accantonamenti. A Nuoro non solo non sono state tagliate risorse ma rispetto a febbraio sono state aggiunte nella rimodulazione quasi 300 mila euro». Una rimodulazione che dai nuovi 27 milioni aggiunge a Nuoro 283 mila euro, a Cagliari 10 milioni 503 mila, a Sassari 10 milioni 180 mila, a Carbonia 4 milioni 67 milioni e Oristano un milione e 364 mila.

RIPRODUZIONE RISERVATA