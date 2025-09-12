Sugli abiti i Dna di un uomo e di una donna 

Due tracce non riconducibili a Manuela Murgia: una femminile che potrebbe derivare da una contaminazione e una maschile, ancora da classificare e comparare. Poi un mare di altri residui di natura biologica, probabilmente anche più di un’ottantina, gran parte dei quali molto degradati e dunque con profili complessi che sarà difficile attribuire se non alla vittima. In ogni caso sarà comunque necessario attendere sia le tipizzazioni che l’esito degli esami elettroforetici, così da chiarire nel dettaglio quali elementi possano essere realmente utilizzati per le indagini sulla morte della sedicenne, trovata senza vita alle pendici del canyon di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995. Dopo aver archiviato per due volte il fascicolo aperto per omicidio, ipotizzando un suicidio, ora la Procura lo ha riaperto sempre con lo stesso indagato, l’ex fidanzato di Manuela, Enrico Astero, 54 anni, che si è detto da subito disponibile a farsi prelevare il Dna. Nelle prossime ore, dunque, potrebbe essere la stessa difesa del 54enne a chiedere la comparazione genetica con il profilo maschile individuato: un pelo, oppure un capello, rinvenuto quando è stata capovolta la scarpa destra della ragazza.

L’incidente probatorio

È ormai alle fasi finali l’incidente probatorio disposto dal gip del Tribunale, Giorgio Altieri, su richiesta della difesa, che ha incaricato gli specialisti del Ris di Cagliari di analizzare i vestiti, le scarpe e la cintura dei pantaloni che la giovane indossava il giorno della tragedia, recuperati dopo circa trent’anni, così da valutare se vi siano tracce biologiche utili per le indagini. A coordinare l’inchiesta c’è il procuratore aggiunto Guido Pani che ha messo in campo la Scientifica della Polizia, mentre la famiglia della ragazza ha scelto come proprio esperto il genetista dell'Università di Tor Vergata, Emiliano Giardina, che si sta confrontando con il consulente della difesa, il generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma. Lo scorso 7 luglio i periti hanno avuto 80 giorni per esaminare i vestiti (sono state trovate tracce di sangue su un maglioncino), ma poi la loro relazione finale dovrà essere illustrata il 2 ottobre al giudice Altieri con le conclusioni dell’attività. Non è escluso, però, che gli esperti possano chiedere una proroga, così da far slittare l’udienza.

Test genetici in corso

Per il momento è prematuro azzardare qualsiasi ipotesi, visto che i campioni rinvenuti negli abiti dovranno essere esaltati e tipizzati. Solo dopo si potrà compararli. Impossibile, dunque, escludere al momento che si tratti di una contaminazione. Di certo, però, c’è che l’ex fidanzato della ragazza, difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras, si è da subito detto disponibile a mettere a disposizione il proprio Dna per confrontarlo con qualsiasi traccia venisse rilevata. Una volontà che Astero avrebbe rinnovato anche nei giorni scorsi, quando è filtrata la notizia del rinvenimento di profili genetici maschili, convinto di poter così risultare del tutto estraneo alla vicenda. La maggior parte dei campioni è stato estratto dai jeans e nel giubbotto, ma ce ne sarebbero (seppur degradati) anche reggiseno e negli slip indossati da Manuela. Un profilo sarebbe risultato dominante e, quasi certamente, gli esperti ritengono possa trattarsi di quello della stessa ragazza. L’indagine sulla morte della 16enne è stata archiviata una prima volta con l’ipotesi del suicidio, poi riaperta per omicidio era stata nuovamente archiviata. Ora la terza riapertura con l’incidente probatorio chiesto dalla difesa per arrivare a punti certi che fughino ogni sospetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA