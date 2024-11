Sugherifici e fatturazioni: fallisce la Gioma Cork 

Fallimento dell’azienda Gioma Cork srl e indagini chiuse: sono gli ultimissimi sviluppi del fascicolo su un presunto raggiro fiscale che riguarda gli introiti di attività di export di sughero in Portogallo. Tra gli indagati, anche una pensionata aggese di 80 anni, L'anziana donna, secondo la Guardia di finanza, forse senza saperlo era uno dei soggetti che avrebbero avuto un ruolo nel riciclaggio di diversi milioni di euro, il frutto di false fatturazioni della Gioma. L’altro dato rilevante è il dissequestro dei beni degli indagati con le posizioni di secondo piano (di Calangianus, Olbia, Arzachena e Tempio). Le contestazioni più pesanti e i sequestri restano invece in piedi per la Gioma Cork srl, di Rino Melis, con sede a Calangianus, che, secondo il pm Andrea Schirra, beneficiava delle fatture emesse dalla società di Giovanni Antonio Inzaina, anche lui di Calangianus, tutte fatture per operazioni inesistenti. In questo modo la Gioma Cork avrebbe evaso l’Iva per milioni di euro. Melis e Inzaina sono i principali indagati e la loro posizione resta invariata. Ridimensionata invece, dopo il dissequestro, la posizione della pensionata di Aggius e delle altre persone che avrebbero reso possibile una girandola di vaglia postali che sarebbero serviti a fare sparire i soldi della Gioma. Nessun commento da parte delle difese, gli avvocati Giuseppe Corda, Angelo Merlini e Donatella Corronciu.

