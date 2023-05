«Sugherete, comparto strategico»  

«Il settore sughericolo rappresenta un comparto economico rilevante e strategico: nell’Isola, infatti, si trova l’83% della copertura sughericola nazionale. In Sardegna, dove il 50% del territorio è forestale, dopo le leccete, le sugherete sono le più diffuse, occupano circa 140mila ettari. Un elemento centrale per le politiche forestali regionali, sia per la sua importanza come filiera economico–produttiva che come elemento caratterizzante della Sardegna». Così l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, durante il convegno “Le opportunità del settore sughericolo nella programmazione 2023-2027”, organizzato dalla Rete rurale nazionale, in collaborazione con Forestas e Associazione nazionale delle Attività regionali forestali (Anarf).

«La filiera del sughero interessa molteplici settori dell’attività regionale, ambiente, agricoltura e industria, perciò è necessaria un'efficace azione sinergica», prosegue Porcu. «L’impegno della Regione è massimo, anche per favorire la pianificazione di interventi a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali che possano incidere sullo sviluppo del settore».

