Sughereta in balia dei vandali 

Vandali in azione alla Sughereta. Durante lo scorso fine settimana ignoti hanno danneggiato infissi, panchine e piante pronte a essere messe a dimora. Se n’è accorto il personale della Nugoro che presta servizio nel parco comunale. Non hanno esitato un attimo e si sono rivolti ai carabinieri della stazione cittadina che, ieri, hanno effettuato un sopralluogo per i primi accertamenti trasmessi alla Procura della Repubblica di Lanusei. L’attività investigativa non si annuncia semplice: il parco urbano, che ospita la sede delle guardie ecozoofile, non è dotato di impianto di videosorveglianza.

Fenomeno

In più circostanze, in passato, l’unico polmone verde nel circuito urbano ha subito più di un assalto vandalico. È capitato spesso che siano stati distrutti i giochi per i bambini, ma sono finiti nel mirino delle baby gang di teppisti anche i servizi igienici e il laghetto. L’azione distruttiva è stata limitata dalla presenza costante del personale in forza alla società in house della Provincia di Nuoro che è riuscito a trasformare quello che a un certo punto era un parco abbandonato in un gioiellino. Uno degli ultimi episodi di saccheggio dell’area risale allo scorso agosto, quando i ladri avevano rubato l’attrezzatura da lavoro in dotazione allo staff della Nugoro. Ignoti avevano svaligiato il magazzino dove l’impresa custodiva gli utensili messi a disposizione degli operai per gli interventi di manutenzione sia all’interno del parco che in altri siti della cittadina in forza a un accordo tra Aspal, Provincia e Comune. Il furto era avvenuto a cavallo di Ferragosto, durante il periodo di ferie godute dal personale.

Furti continui

Prima del raid della scorsa estate, i ladri si erano intrufolati nel parco a novembre 2019 quando avevano rubato le piante della solidarietà.