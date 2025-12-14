Suggestione Makoumbou, idea Pisilli 

È stato il primo ad andar via a giugno, e se fosse anche il primo a tornare a gennaio alla riapertura del mercato? Suggestione Makoumbou per il centrocampo del Cagliari. «Cerchiamo giocatori giovani e italiani», ha detto il ds rossoblù Guido Angelozzi sabato a Bergamo. Ma la tentazione è forte, da una parte e dall’altra. Nel mezzo la volontà del Samsunspor, squadra turca proprietaria del cartellino. Non proprio un dettaglio. Perché se prima sembrava anche propenso a un prestito (eventualmente al Cagliari, ma non solo), ora non sarebbe più così convinto di volersi privare del congolese (subito protagonista in Süper Lig) che ha lasciato tanti amici in Sardegna dove, tra l’altro, non perde occasione di tornare e farsi immortalare tra i selfie dei tifosi nei locali o al Poetto con la Sella del Diavolo sullo sfondo. Un’idea, o molto più di un’idea. Come lo è stata (e come continua a esserlo?) Pisilli per lo stesso reparto che il club rossoblù pare intenzionato a voler rinforzare. Il talento giallorosso - lui sì, giovane e italiano - ha la strada sbarrata nella Capitale e ha bisogno di giocare con più continuità. In questo caso, l’ostacolo per il Cagliari sarebbe la concorrenza. Quella di Fiorentina e Genoa in particolare, ma non solo. A proposito di ex: Oristanio sta trovando pochissimo spazio a Parma e dopo l’infortunio di Mattia Felici, qualcuno inizia a pensarci seriamente ad Asseminello.

Possibili scenari

Sacrificato anche per una questione di bilanci, Antoine Makoumbou è stato ceduto il 30 giugno a malincuore per quello che aveva lasciato in campo, ma anche nel cuore della gente. L’impatto con la massima serie turca è stato eccellente, forse anche sopra le aspettative. Ha giocato tutte le 15 partite in campionato e le 7 in Conference League. In teoria un sodalizio indissolubile, considerato anche che il Samsunspor si sta giocando parecchio, è quinto in classifica insieme al Besiktas e sogna la qualificazione in Europa League, se non addirittura in Champions. Da capire quanto è realmente intenzionato il Cagliari a fare un tuffo nel passato, seppur temporaneo, per insistere e provare a forzare le resistenze turche. Certo dal punto di vista tecnico-tattico sarebbe un gran rinforzo, anche se potrebbe in parte frenare il processo di crescita di qualcuno. È ancora il tempo delle riflessioni, poi si vedrà. Intanto il Samsunspor se lo tiene stretto. Non si strapperebbe i capelli, invece, il Parma se dovesse partire Gaetano Oristanio. Il Cagliari a sua volta, lo accoglierebbe a braccia aperte. E lui tornerebbe volentieri nell’Isola dove troverebbe l’ambiente ideale per rilanciarsi.

Il vero obiettivo

Più articolata ma praticabile la pista che porta a Niccolò Pisilli, considerati anche i buoni rapporti con la Roma, soprattutto da quando è tornato Claudio Ranieri. A 21 anni ha già 33 presenze in Serie A, 15 in Europa League e una in Nazionale, cerca ora il percorso giusto per fare il salto di qualità. Con continuità. Gasperini non perde occasione per esaltarlo ma non gli può garantire il minutaggio di cui ha bisogno. Non nell’immediato, almeno. È uno dei nomi fatti da De Rossi per gennaio appena arrivato al Genoa. C’è stato poi un sondaggio della Fiorentina, che potrebbe, però, rappresentare un salto nel vuoto considerata la classifica dei viola. E c’è forte pure il Cagliari, che oltre al fattore Ranieri può puntare anche sull’effetto Conti. Pisilli è fidanzato, infatti, con Anastasia Conti, la nipote di Daniele (la figlia del fratello Andrea) che conosce molto bene la città e la realtà rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA