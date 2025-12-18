Suggestione Dzeko per il Cagliari 

Mancano ancora quindici giorni alla riapertura della sessione invernale del mercato ma già iniziano a sbocciare le prime trattative e – manco a dirlo – si inseguono i primi rumors anche per il Cagliari. E la suggestione Dzeko per l’attacco ha subito scaldato i cuori dei tifosi, che sperano nel grande salto nel 2026.

Caccia al gol

L’esperto attaccante bosniaco (il 17 marzo ha compiuto 39 anni) non è riuscito ad ambientarsi come avrebbe voluto nella Fiorentina, prima con Pioli, ora con Vanoli. Sta giocando sempre meno e pare ormai intenzionato a lasciare in anticipo Firenze, dove c’è aria di rivoluzione. L’ex compagno (e amico fraterno) De Rossi, da alcune settimane allenatore del Genoa, lo accoglierebbe a braccia aperte al Grifone. Nelle ultime ore, tuttavia, il nome del bomber è stato affiancato anche ad altre squadre, tra cui il Cagliari, “spuntato” dopo l’infortunio di Belotti (potrebbe rientrare al massimo per le ultime due-tre partite) e in cerca quindi di un’alternativa concreta a Borrelli, oltre a Pavoletti, considerate anche le difficoltà incontrate, sin qui, da Kiliçsoy.

Gli altri reparti

Sempre in attacco, ma per la fascia, è rientrato nel mirino rossoblù l’ex Oristanio che, a sua volta, sta trovando poco spazio al Parma. E sarebbe ben felice di rilanciarsi in Sardegna. Per il centrocampo, il nome più caldo è quello di Pisilli della Roma. In questo caso, la concorrenza è un po’ più agguerrita e lo stesso tecnico giallorosso Gasperini farà sino alla fine il possibile per trattenerlo pur non potendogli garantire un posto da titolare. Piace poi Brescianini dell’Atalanta. Ritorno di fiamma anche per la difesa: Dossena a Como ha la strada sbarrata ormai, a Cagliari potrebbe riaverla spianata. (f.g.)

