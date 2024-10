Suggestione Balotelli per il post Zapata al Torino 

Mario Balotelli davanti all’ultima chance di esaudire il suo desiderio: tornare in Serie A. Al Torino. Suggestione o meno, il grave infortunio che ha interrotto anzitempo la stagione di Duvan Zapata può essere l’occasione per l’attaccante italiano, ex di tante squadre grandi e provinciali, in Italia e in giro per l’Europa, ora svincolato, di tornare a 34 anni nel massimo campionato tricolore.

Nella sua carriera da professionista - iniziata non ancora 16enne nel Lumezzane, il giocatore più giovane di sempre in Serie C, tanto che fu necessaria una deroga speciale concessa dalla Lega - è stato protagonista, in campo e soprattutto fuori, di atteggiamenti e gesti che l’hanno messo spesso sotto i riflettori, anche in modo negativo. «Ho avuto da ridire con qualche allenatore, ma tutti discutono», ha ricordato, «ma non ho mai rovinato uno spogliatoio. Oggi si sente parlare di doping, droga, scommesse...io sono sempre stato lontano da queste cose. Cosa ho fatto di così grave?» Eppure nel 2014 era finito nella top ten dei cattivi ragazzi del calcio stilata dal settimanale France Football. Eppure appena 22enne si era meritato un posto tra i candidati al Pallone d’Oro.

Oggi ha «un rimpianto»: non aver cercato prima un aiuto psicologico, grazie al quale è «cambiato molto. Ora ho più consapevolezza di me stesso e questa per me è un’arma, perché sai come controllarti». Ed evitare certi eccessi. Alle spalle un’infanzia difficile, iniziata a Palermo da genitori ghanesi, a 3 anni era stato affidato a una famiglia bresciana. Tra le squadre nelle quali lo ha inserito il manager Mino Raiola, club blasonati e no a cominciare dal Manchester City, che nel 2012 ha aiutato a vincere la Premier sotto la guida di Roberto Mancini, il tecnico che più di ogni altro ha saputo valorizzarlo a partire dall’Inter. E poi Milan, Liverpool, Olympique Marsiglia, Brescia, Monza, le esperienze in Svizzera (Sion) e Turchia (Adana Demirspor). Per un totale di 189 reti, oltre alle 14 in Nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA