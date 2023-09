Suggeritore 2.0 per la patente 

Qualcuno aveva provato a superare l’esame di teoria della patente di guida già altre volte. Inutilmente. E così ha deciso di affidarsi alla tecnologia. Una truffa 2.0 Per cercare di rispondere esattamente ai quiz i candidati hanno utilizzato non solo un auricolare, ma anche una microcamera mascherata nel bottone di una camicia. In quattro sono stati scoperti dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della sezione Polizia stradale di Nuoro e denunciati per truffa. Per gli inquirenti dietro agli ultimi episodi ci potrebbe essere un’articolata organizzazione che va al di là del territorio nuorese e a cui ora si da la caccia. Anche perché rischia di diventare un problema di sicurezza stradale, come quello dell’alcol, piaga che la Polizia continua a monitorare. In pochi giorni sono state ben 46 le infrazioni rilevate, e un automobilista che viaggiava su una Ferrari 358 spider rossa fiammante è stato fermato sulla 131 Dcn perché sbandava: l’uomo, uno straniero, era alla guida ubriaco.

Patenti facili

I controlli sono partiti negli ultimi quattro mesi, anche con l’ausilio e le verifiche mirate dei dipendenti della Motorizzazione civile di Nuoro, insospettiti dalle difficoltà comunicative di alcune persone che arrivavano nelle aule di Prato Sardo a sostenere l'esame senza conoscere nemmeno l’italiano.

I controlli hanno permesso di cogliere sul fatto quattro persone, tre stranieri e un sardo, che hanno cercato di superare l’esame di teoria ricorrendo ad “aiuti” esterni. L’ultimo episodio lo scorso 21 settembre.

L’aiuto della regia

Attraverso un micro auricolare nell’orecchio ricevevano le risposte giuste da un suggeritore, che si serviva di una microcamera nascosta in un bottone del candidato che inquadrava il monitor su cui l’ufficio della Motorizzazione civile di Nuoro proiettava i quesiti. Il sistema tecnologico integrato, dialogava all’esterno grazie ad una micro sim dati. Ora è caccia a chi forniva i suggerimenti, il sospetto è che si tratti di una vera organizzazione, perché un sistema simile è stato scoperto anche a Oristano. Per ogni esame, secondo gli inquirenti si arrivava a sborsare tra i mille e i duemila euro. Ma la cosa più preoccupante è che i candidati, privi di adeguata preparazione poi sarebbero finiti sulle strade con un rischio enorme per gli altri automobilisti. Lo stesso che ha corso l’autista della Ferrari, mettendosi alla guida ubriaco. Questi è uno dei 46 automobilisti “beccati” di recente. Secondo le statistiche della Polstrada, il 52,50 per cento di loro ha un’età tra i 33 e i 65 anni, nel 27,50% dei casi le violazioni sono di giovanissimi tra i 18 e i 24 anni, sei dei quali neopatentati.

