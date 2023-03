Sufficienti sia Valeri che Monaldi 

Nella prima frazione Valeri estrae per tre volte il giallo per punire Goldaniga e i falli tattici di Rog e Dragusin. All’inizio del secondo tempo Luvumbo viene messo a terra da Sabelli e il direttore di gara assegna il penalty al Cagliari per poi modificare la scelta dopo il silent check, indicando che il fallo era stato commesso fuori dall’area di rigore. Al 55’ il Cagliari segna con Nandez, servito da Mancosu ma l’assistente segnala la posizione di offside del trequartista rossoblù e induce il direttore di gara ad annullare la rete. A 20’ dal termine Valeri si infortuna e viene sostituito dal quarto uomo Monaldi (voto 6) che prosegue il match senza grandi patemi. Le ammonizioni di Sabelli, Vogliacco e Makoumbou, oltre all’assegnazione di otto minuti di extra time, completano il quadro di una gara diretta in modo sufficiente da entrambi gli arbitri.