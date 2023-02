Suella scatenato, l’Iglesias stende il Calangianus 

Iglesias 2

Calangianus 0

Iglesias (4-4-2) : Bigotti, Atzeni (39’ st Filippi), Bratzu (21’ st Zedda), Bringas, Todde, Raponi, Kouadio (27’ st Cruz), Piras, Suella (32’ st Espada), Illario, Sariang (40’ st Sirigu). In panchina Guddo, Fadda, Cubadda, Mura. Allenatore Marongiu.

Calangianus (4-4-2) : Forzati, Ongaina (27’ st Ricciu), Putzu, Todescato, Ciganhamarquesgo, Ferrari, Maganuco, Savage (37’ pt Tusacciu), Sanbiagio, Diaby, Del Soldato (32’ st Sechi). In panchina Inzaina, Azara, Mancini, Gori, Fresu, Damato. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 17’ e 33’ Suella.

Note : espulso Ciganhamaquesgo (proteste); ammoniti Diaby, Bratzu, Filippi. Recupero 2’ pt - 4’ st. Spettatori 170.

Iglesias. Netto 2 - 0 dell’Iglesias sul Calangianus e terza vittoria consecutiva per i minerari. Ottima prova corale dei rossoblù (svettano Suella, Illario e Todde), mai in sofferenza, e gran giornata per Suella: al 17’ percorre tutto il campo in ripartenza sull’out sinistro, si accentra entrando in area e col destro a giro batte Forzati; al 33’ raddoppia in tap-in dopo una conclusione di Sariang smorzata da un difensore.

