Personaggi.
12 settembre 2025 alle 00:11

Suella ha scelto l’Atletico Masainas 

Una punta che cambia. Michele Suella ha scelto la sua nuova destinazione: dopo sei mesi trascorsi con la maglia dell’Uta, il classe 1995 ha firmato con l’Atletico Masainas, in Prima Categoria.

Una scelta che segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’attaccante iglesiente, deciso a mettere la sua esperienza al servizio di una squadra appena retrocessa dalla Promozione, ma in cerca di rilancio immediato.

Passato positivo

L’esperienza a tinte biancoverdi di Suella è da considerare molto positiva, numeri alla mano. Arrivato a dicembre direttamente dal Villamassargia, aveva dato subito impulso all’Uta: 7 gol in pochi mesi (più i 4 segnati con la maglia rossoblù) e diverse prestazioni di sostanza, per qualità e quantità. L’episodio che ha caratterizzato la prima parte di stagione resta lo spareggio playoff con l’Idolo: entrato a mezz’ora dalla fine, ha firmato il pareggio e servito l’assist decisivo a Ridolfi per il 2-1, diventando uno degli uomini-salvezza dei biancoverdi.

Nonostante ciò, a inizio estate le strade tra Uta e Suella si sono divise. Dopo aver valutato proposte anche da Promozione ed Eccellenza, l’attaccante ha scelto Masainas: «È la squadra che ha creduto di più in me. Il progetto mi ha convinto. L’obiettivo è tornare subito in Promozione: la rosa è attrezzata, ma sarà il campo a dire dove possiamo arrivare».

