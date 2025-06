Sueli, in carcere il compagno «Rogo pianificato» 

Milano . Un femminicidio la cui «crudeltà» ha scioccato gli stessi inquirenti, convinti che ci sia stato almeno «un minimo di pianificazione» e «non sia stato frutto di un’azione d’impeto». E a colpire Procura e investigatori sono state anche «l’indifferenza e le bugie» inanellate nei verbali da quell’uomo che, per l’accusa, ha costruito una terribile trappola di fuoco da cui la sua compagna ha cercato disperatamente di uscire viva, senza riuscirci, mentre lui sorseggiava una birra in un bar vicino.

È in carcere ora Michael Pereira, 45 anni, fermato dopo ore di interrogatorio per aver ucciso Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire al rogo da lui appiccato, sono certi gli inquirenti, prima di chiuderla dentro. Ha negato di aver litigato con la compagna, ha parlato della «caldaia difettosa» come possibile causa del rogo; e che non aveva chiuso la porta dall’esterno. Quando gli è stato detto che le telecamere l’avevano ripreso mentre usciva dall’abitazione a mezzanotte e 49, sei minuti prima che venisse lanciato il primo allarme per l’incendio, ha parlato di un litigio e di una sigaretta gettata perché ero arrabbiato «sul tappeto davanti al divano: volevo solo farle un dispetto». I vigili del fuoco hanno rilevato «la presenza di sostanze acceleranti la combustione nel soggiorno e nella camera da letto», dove si trovava Sueli, rimasta «intrappolata» nell’appartamento con la porta chiusa con l’unico mazzo di chiavi dall’uomo, che poi è uscito e ha ordinato l’ennesima birra in un bar. I vicini di casa hanno sentito le urla disperate della 48enne, «affacciata alla porta finestra, con balaustra, della camera da letto». Sueli, ricostruisce la pm, «con le fiamme alle spalle, in un estremo tentativo di salvarsi» si è lanciata dal quarto piano nel cortile. Poco dopo è morta in ospedale. Il movente starebbe in «ragioni di risentimento» da parte di un uomo «violento» anche in passato.

