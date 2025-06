«Sueli è morta tra sofferenze prolungate» Al compagno contestata anche la crudeltà 

Milano. Sueli Leal Barbosa, la 48enne precipitata dal quarto piano per sfuggire a un incendio appiccato dal suo compagno, è andata incontro a «una morte atroce, consapevole e con sofferenze prolungate, non solo prevedibili ma ricercate» da chi ha provocato il rogo. Lo dice la pm di Milano Maura Ripamonti nella richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Michael Pereira, contestandogli anche l’aggravante della crudeltà. L’uomo è stato sentito ieri dalla gip e ha risposto alle domande. Stando a quanto ricostruito nelle indagini della Squadra Mobile e del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, sono state usate sostanze acceleranti in almeno due punti dell'appartamento, un elemento «compatibile solo con un’azione dolosa» e a dimostrazione di un «piano criminoso ragionato e preparato», che potrebbe essere stato favorito anche dalla «dimestichezza dell'indagato con vernici e diluenti (fa l'imbianchino) e dalla facilità quindi di procurarsi sostanze infiammabili»

