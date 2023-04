Sudan nel caos La capitale sotto le bombe 

Khartoum. Si protrae ormai da tre giorni lo scontro fra esercito e paramilitari in Sudan che ha già causato quasi 200 morti . Le forze armate hanno annunciato la riconquista della tv di Stato ma rivendicazioni di successi di entrambe le parti rendono difficile stabilire chi stia prevalendo sul campo. Il bilancio di oltre 180 morti e 1.800 feriti è del rappresentante speciale delle Nazioni Unite nel Paese. Ieri mattina, nel centro di Khartoum, ci sono stati altri bombardamenti aerei con un numero crescente di abitazioni civili colpite da proiettili vaganti, come ha riferito all'Ansa una fonte qualificata. La guerra civile sta contrapponendo da sabato il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle forze armate e di fatto presidente del Paese, e il suo vice, il capo delle Forze di supporto rapido (Rsf) Mohamed Hamdan Dagalo, detto “Hemedti”: i due, dopo aver estromesso insieme i civili dal potere con il golpe del 2021, sono in contrasto da mesi soprattutto su tempi e modi dell'assorbimento delle Rsf nell'esercito.

