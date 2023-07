Sudan, la guerra dimenticata  

Bruxelles. Il conflitto in Sudan, costato finora 3.000 morti, 6.000 feriti e tre milioni di sfollati, che ha già innescato una catastrofe umanitaria, può ora trasformarsi in una “guerra civile” in grado di contagiare anche i Paesi vicini. Lo scorso 15 aprile sono incominciate ad arrivare da Khartoum le immagini di fitte colonne di fumo nere sulla capitale sudanese a causa dei combattimenti tra le due fazioni militari guidate, da un lato, dal generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle forze armate e di fatto presidente del Paese, e il suo vice e leader delle forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), il generale Mohamed Hamdan Dagalo, dall’altro.

Dopo solo poche settimane i fari sul conflitto per la lotta per il potere in Sudan, sfociata in atti di violenza in vari centri del Paese, si sono spenti. Ma gli scontri non sono cessati, anzi. Ci si trova davanti a un Paese «sull’orlo di una vera e propria guerra civile», ha sottolineato l’inviato delle Nazioni Unite in Sudan, Volker Perthes, al momento operante da Nairobi, dopo essere stato dichiarato dal governo sudanese «persona non grata». «Quella che è iniziata come una guerra tra due formazioni militari - ha spiegato Perthes a Bruxelles - rischia di trasformarsi in una vera e propria guerra civile» che potrebbe destabilizzare l’intera regione.

