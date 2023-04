Sud Sardegna, duelli e corse in solitaria 

A Donori sarà Salvatorangelo Piredda, libero professionista di 44 anni, candidato a sindaco della lista civica “Per creare futuro”, a sfidare l’uscente Maurizio Meloni, pensionato di 65 anni dopo una carriera da funzionario di Poste Italiane, a capo di un’altra civica “Insieme per Donori 2023-2028. Missione 2.0”. «Vogliamo uscire dalla situazione stagnante che ha caratterizzato il paese in questi anni», afferma Piredda: «Donori merita di più: deve tornare ad essere protagonista nel territorio». Nel segno della continuità il programma di Meloni: «Vogliamo proseguire il lavoro di questi anni abbiamo avviato molti progetti che devono essere conclusi: lo faremo, come sempre, con il massimo impegno e trasparenza». (c. z.)

Sono due le liste in gara, per le prossime elezioni amministrative di Villaspeciosa . La prima, “Uniti per Villaspeciosa”, è capeggiata da Gianluca Melis, sindaco uscente, che dichiara: «Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di candidarsi per mettersi a disposizione del paese per i prossimi cinque anni. Arriviamo da percorsi diversi ma con un unico obiettivo: il bene della comunità. Mi candido per essere il sindaco di tutti, e mi metto a disposizione per il paese, che amo». La seconda lista, “Ripartiamo con Villaspeciosa”, è guidata da Elio Mameli, già sindaco dal 2003 al 2018, che vuole riprovarci: «Nel nostro gruppo, oltre a due consiglieri uscenti, abbiamo coinvolto anche cittadini che da diversi anni hanno scelto di vivere a Villaspeciosa e hanno deciso di dare un contributo, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità e del paese». (a. c.)

Medio Campidano

Continuità al precedente mandato per Francesco Sanna e la sua lista, l’unica in corsa a Collinas . In questi anni la squadra uscente ha lavorato in maniera costante per ottenere finanziamenti mettere in sicurezza strade e vie di transito e valorizzare il territorio. «Ci metteremo a disposizione per i reali bisogni che la comunità esprime, mantenendo elevati standard di cura e pulizia del paese e continuando con politiche mirate agli interessi dei giovani», promette Sanna. Tra le priorità, l’avvio della comunità energetica e la valorizzazione del patrimomio storico e archeologico. (g. g. s.)

Due le liste in campo a Gesturi : «Chiedo ancora fiducia», dice l’uscente Ediberto Cocco, ricandidato. «Siamo intervenuti su strutture comunali, decoro urbano, per il sociale e nuove attività, su strade urbane e rurali», rivendica. Ciliegina sulla torta: il finanziamento da 500mila euro appena ottenuto per il potenziamento del Museo della Giara. Unico neo: i ritardi sui lavori del santuario: è aperto un contenzioso e su ordine del giudice non si può alterare lo stato dei luoghi. Lo sfidante è il 25enne Emilio Serra: «Scendiamo in campo perché attaccati alla comunità e desiderosi di impegnarci per la crescita e lo sviluppo di Gesturi». Promettono di coinvolgere cittadini e associazioni. Priorità? Arginare l’esodo dei giovani promuovendo lo sviluppo occupazionale mettendo Gesturi al centro dell’offerta turistica regionale. (g. g. s.)