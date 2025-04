Sud Sardegna, andamento lento 

A passo lento, a tratti lentissimo, ben al di sotto del limite previsto dalla legge per strade dello stesso rango (ovvero i 90 chilometri orari delle extraurbane secondarie). Sulle Provinciali del Sud Sardegna ci si muove a velocità ridotta con una media che, approssimativamente, si aggira intorno ai 50 chilometri orari (scarsi) ma con lunghi percorsi dove è necessario scendere almeno fino a 30. Tutta colpa dell’asfalto dissestato, le carreggiate troppo strette, i dirupi o le frane mai ripristinate. Ma non solo.

La prudenza

Il record, a dire il vero per un tratto piccolissimo ma che vale la pena di essere citato, dovrebbe spettare al Sarrabus dove tutti attendono l’ok al progetto per la rotonda da realizzare all’altezza dell’incrocio che dalla SP 19 porta a Villasimius e Castiadas. Qui, poco prima del semaforo posto a regolare il traffico sul ponte di San Pietro – attualmente lampeggiante – un cartello avverte che non si possono superare i 10 chilometri orari, come dire “a passo d’uomo”. «Nel nostro territorio le Provinciali sono percorribili ma a velocità moderatissima – spiega il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì –. Serve prudenza, in questo periodo ancora di più viste le tante persone che sono qui per Pasqua. C’è da dire che i tornanti verso il paese sono pericolosi e, dunque, anche se il limite fosse più alto bisognerebbe andare piano, in particolar modo in prossimità del centro abitato». Più di cento chilometri a nord, nel cuore del Sarcidano, le cose non vanno meglio. «La viabilità provinciale è di fondamentale importanza per i collegamenti tra i nostri paesi. Garantire una percorribilità in piena sicurezza è un obiettivo da raggiungere per assicurare la sopravvivenza stessa dei territori interni come il nostro», sottolinea il sindaco di Isili Luca Pilia. Occhi puntati sulla Provinciale 118 che porta a Gergei: il limite di 50 chilometri orari scende fino a 30 in prossimità del chilometro quattro. «Servono interventi urgenti di sistemazione del fondo stradale, che ha subito pesanti cedimenti. È un importante collegamento tra Sarcidano, Barbagia di Seulo, Marmilla e Medio Campidano», conclude Pilia.

Qualche esempio

Proprio nel Medio Campidano qualche settimana fa si è svolto un incontro tra sindaci e amministratore provinciale interamente dedicato alla viabilità. Tra i tanti problemi emersi, quello della Sp 62 tra Sardara e San Gavino teatro di recente dell’ennesimo incidente mortale dove il limite, nonostante l’asfalto appena posato, resta di 30 chilometri orari. Sempre nel Medio Campidano spicca la Provinciale 66 da Montevecchio a Ingurtosu, nell’ex compendio minerario tra Guspini e Arbus, non si possono superare i 30 all’ora, mentre lungo la Montevecchio-Funtanazza (ma solo nei tratti dei ponti) c’è il limite di 50 chilometri orari. Restando in zona, da Ingurtosu alla spiaggia di Piscinas la velocità scende fino a 20 chilometri orari, ma la strada lì è di competenza comunale.

L’osservatorio

Chi ha ben chiara la situazione è Michele Vacca, referente per la Sardegna delle associazioni “Motociclisti incolumi” e “Utenti trasporto pubblico”: «I limiti servono per indicare le velocità oltre le quali si crea pericolo ed ogni riduzione di questi deve essere motivata. In passato a causa dei tagli ai fondi per la manutenzione alcuni ingegneri, per evitare il carcere in caso di incidente, non hanno avuto alternativa all’abbassare i limiti delle strade dove non riuscivano nemmeno a tappare le buche. Negli ultimi anni, alcuni amministratori, nonostante abbiano ricevuto i fondi ed eliminato i pericoli, non provvedono a rialzarli, sostanzialmente perché non esistono punizioni per chi adotta limiti non giustificati. Anzi diverse amministrazioni hanno usato i fondi destinati alla manutenzione per disseminare le strade di segnali di limite di velocità 50 o 70 – continua Vacca –. Il risultato è che i limiti non sono più attendibili e i conducenti non li rispettano con risultati disastrosi: i morti per incidente in Sardegna continuano a salire».

