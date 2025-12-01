VaiOnline
Il dramma.
02 dicembre 2025 alle 00:40

Sud-Est asiatico, 1.100 morti per le alluvioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giacarta. Quartieri e villaggi sommersi, strade inondate, case allagate o distrutte, fiumi in piena, fango ovunque. Bastano le immagini aeree per una prima impressione sulla portata dei disastri che hanno colpito negli ultimi giorni il Sud-Est asiatico: devastanti alluvioni e frane, legate per lo più al fenomeno stagionale dei monsoni e a una poco frequente tormenta tropicale, che hanno funestato ampie zone di Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia.

Il bilancio delle vittime è già superiore ai 1.100 morti complessivi. E potrebbe aggravarsi, viste le centinaia di dispersi che ancora si contano in diverse province di Sumatra (Indonesia) e sul lato opposto del golfo di Bengala, in Sri Lanka. Le autorità, intanto, si concentrano anche sull'assistenza agli oltre due milioni di persone — secondo dati della Croce Rossa internazionale — colpite in maggiore o minor grado dall'emergenza. È il caso dei circa 290.000 sfollati che si registrano nelle aree interessate dalle fortissime piogge portate in Indonesia dal ciclone tropicale Senyar, che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di melma e macerie in diverse comunità nordoccidentali. Per il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ciò che sta accadendo è «un altro promemoria di come il cambiamento climatico stia provocando fenomeni sempre più frequenti ed estremi, con effetti disastrosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 