Sud Corea, un altro aereo in avaria 

Seul . Un altro aereo in avaria all’indomani della tragedia all’aeroporto di Muan, costato la vita a 179 persone. Si tratta di un volo della stessa Jeju Air che ha rilevato un problema al carrello di atterraggio poco dopo il decollo dallo scalo di Gimpo e ha fatto ritorno all’aeroporto di partenza. Intanto, Seul ha avviato «un’ispezione completa» dei suoi Boeing 737-800 (il modello coinvolto nello schianto) gestiti dalle compagnie aeree del Paese. Saranno esaminati a fondo 101 aerei gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello. Il Ministero dei trasporti ha intanto affermato che il pilota aveva comunicato alla torre di controllo che il Boeing della Jeju Air aveva subito un impatto con uno stormo di uccelli e aveva poi lanciato il mayday prima che l’aereo precipitasse. La lente degli investigatori è puntata in particolare sui carrelli, che non avrebbero funzionato. La Corea del Sud ha proclamato sette giorni di lutto in seguito del disastro.

