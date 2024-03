«Succubi di nostro fratello» 

«Siamo abbandonati. La nostra vita è stata rovinata da un familiare, ludopatico e tossicodipendente, che ha bisogno di cure e di una struttura specializzata o di una comunità che si occupi di lui». La richiesta d’aiuto, molto più simile a un grido di dolore, arriva da una famiglia cagliaritana. Un uomo di 91 anni è ostaggio da quasi vent’anni di un figlio 58enne. Gli altri figli cercano di proteggere il loro papà, ma la situazione non è per niente facile: «Nostro fratello», spiega una delle figlie, «è ludopatico e tossicodipendente. Si è impossessato della casa di nostro padre che non può stare con lui perché viene costantemente minacciato, derubato e sottomesso». Una storia di sofferenza e dolore: «Papà piange tutti i giorni. Vuole tornare a casa, nella sua casa. E anche noi siamo distrutti: da una parte c’è l’affetto per un fratello, nonostante tutto, ma c’è anche tanta paura e la voglia di un po’ di serenità».

La disperazione

Una storia quella che vive questa famiglia (non pubblichiamo nomi a tutela del 58enne, con invalidità e patologie accertate, e dei suoi familiari, disperati per questa vita di grandi sofferenze) comune a tante altre. Perché quando un parente stretto si ammala di ludopatia oppure diventa dipendente di droga o alcol non rovina solo la sua vita ma anche dei familiari che gli stanno vicino. «E non c’è nessun aiuto, o quasi», sottolinea ancora la sorella del 58enne. «Io e i miei fratelli abbiamo scoperto dieci anni fa che nostro padre era succube dell’altro nostro fratello da almeno dieci anni prima. Era lui a pagare i debiti oltre a essere praticamente costretto a dargli soldi continuamente. Eppure nostro fratello aveva un lavoro in un’amministrazione pubblica: quando però ha iniziato a far sparire denaro anche dalle casse dell’ente, per non finire in carcere è intervenuto ancora una volta nostro padre. In quel momento sono scattate delle visite che lo hanno dichiarato invalido». Ha trascorso anche un periodo in comunità e ha avuto anche un amministratore di sostegno.

La preoccupazione

Condannato anche per un furto (sempre per procurarsi denaro), dal 2020 è senza amministratore di sostegno. «Ha chiesto la revoca. Da quel momento ne ha combinate davvero di tutti i colori. Ha venduto tutti i mobili e gli arredi di una seconda casa, ha avviato finanziamenti ma non riusciva a pagare le rate e ha vessato sempre nostro padre». Ora è tornato nell’appartamento dove ha sempre vissuto l’anziano (vedovo da 2016). «Abbiamo dovuto portare via nostro padre», aggiunge la donna. «E le denunce per minacce, distruzione di beni, maltrattamenti e furto d’identità non hanno portato a niente». Ora lei, i fratelli e il padre non sanno più cosa fare: «I servizi sociali ci dicono che non possono fare nulla, e le segnalazioni a Serd e Asl non hanno per ora fatto scattare alcun intervento. Nostro fratello dovrebbe essere curato per i suoi gravi problemi in una struttura specializzata».

