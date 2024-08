Successo sotto le stelle nell’area archeologica di Tamuli 

Sotto le stelle, in tanti a Macomer hanno potuto assistere a sette ore intense di spettacoli, tra teatro, musica, canti, arti, tradizioni, cultura e osservazione del cielo. Tutto si è svolto in uno scenario da favola, come l’area archeologica di Tamuli, riempita all’inverosimile da spettatori giunti da tutte le parti dell’Isola per assistere alla notte di san Lorenzo, organizzata dalla cooperativa Esedra e giunta alla XVI edizione. Camper, pullman e auto hanno riempito i vasti parcheggi e le strade adiacenti l’area archeologica.

Il pubblico è andato in visibilio quando al tramonto sono entrate in scena le maschere di Boes e Merdules Bezzos di Ottana, che hanno danzato attorno ai betili e alle tombe di giganti. Quando nel cielo sono comparse le stelle, c’è la stata la performance teatrale “Canto alle stelle”, curata dalla compagnia teatrale “Il Crogiuolo”, con la partecipazione di Su Cuncordu Macumeresu e Cordas e Cannas. Si è andati vanti fino a tarda sera, con l’osservazione del cielo, tra stelle e costellazioni, guidata dall’Associazione astronomica nuorese.

Per l’intera giornata si è potuto ammirare la mostra contemporanea “Norax e Janas”, con i Guardiani Giganti, statue stilizzate di 4 metri, che rappresentano il mito e la leggenda di una civiltà perduta, curata dall'associazione Gigantes. Stelle, archeologia, tradizioni, arte, musica sono stati gli elementi distintivi dell’evento, diventato appuntamento molto atteso e suggestivo. Nel corso della serata è stata proposta anche la degustazione di prodotti locali.

