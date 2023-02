Successo per Quartieri e Maccioni Marmi, la Pgs Audax conserva il terzo posto 

La penultima giornata della stagione regolare non ha cambiato le gerarchie del girone unico dell’Over 50. Vincono I Quartieri/De Amicis e Maccioni Marmi, mentre la Pgs Audax conserva il terzo posto nonostante il rinvio del match con il Panificio Genuis, in attesa del posticipo di oggi tra Decimo 2013 e Real Putzu.

La leader, che sale a quota quarantasette punti, passeggia (5-1) nel testa-coda con la Frassinetti Elmas (ormai estromessa matematicamente dalle fasi finali) che chiude il torneo all’ultimo posto con un turno ancora da disputare. Non è ancora matematico, ma il successo della Maccioni Marmi è quasi un’ipoteca sul secondo posto: il 4-1 sulla I.R. Ultimi Moniaflor serve a consolidare la seconda piazza. La tripletta di Gheratzu (sempre più cannoniere incontrastato del torneo) e la rete del neoacquisto Alberti (ex Frassinetti Elmas) regalano ai selargini l’undicesimo successo stagionale e i trentasei punti in classifica. Il rinvio per lutto della sfida col Panificio Genuis non mette in discussione il terzo posto della Pgs Audax, che lunedì scorso era stata rallentata dal Decimo 2013, al termine di un combattutissimo 3-3. Rimane in corsa anche la squadra allenata da Oscar Garbati, che pur penultima con due gare da disputare può agganciare ancora l’ottavo posto, peraltro sempre più difficile. Il posticipo di stasera tra Decimo 2013 e Real Putzu, al Comunale di Decimoputzu (arbitra Gessa, con fischio d’inizio fissato per le 20,45) dirà di più sulle ottime possibilità di qualificazione dei rossoblù, che mercoledì recuperano la gara con gli Amatori 4 Mori.

Per i putzesi invece il discorso qualificazione non è in discussione e le due restanti gare da disputare saranno utili per difendere l’attuale quarto posto. In chiave playoff, è decisivo il successo di misura dei 4 Mori nello scontro diretto con gli Amatori Johannes: la squadra del presidente Pusceddu riscatta la sconfitta della settimana scorsa e si candida fortemente per gli spareggi, fermando la Johannes (in flessione con un punto conquistato nelle ultime tre giornate) ma al riparo da ogni rischio. Nell’ultimo turno di sabato prossimo spiccano lo scontro diretto tra I.R. Moniaflor e Johannes e la sfida tra gli Amatori 4 Mori e Pgs Audax, decisivi per determinare i piazzamenti nei playoff.

