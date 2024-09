Successo per le serate all’insegna della letteratura 

Bilancio lusinghiero per la prima edizione di “Aperitivi con l’autore”, festival letterario indipendente. La manifestazione, organizzata dal Comune di Sant’Antioco con la collaborazione delle associazioni culturali cittadine è riuscita a tenere banco per tutta la stagione estiva. All’indomani dell’ultimo “aperitivo letterario” in piazza De Gasperi l’organizzazione del Festival ha tracciato. «Si è trattato di un bellissimo viaggio nelle idee e nella letteratura ed è divenuto, durante il corso dell’estate, un’imperdibile occasione collettiva di incontri, confronti, approfondimenti e percorsi di conoscenza letteraria – ha detto l’assessore alla cultura, Luca Mereu – espressione teatrale e musicale nel bellissimo palcoscenico della piazza De Gasperi. Questo viaggio non sarebbe stato possibile senza l’imprescindibile partnership delle associazioni culturali che hanno collaborato». Soddisfatto anche il sindaco Ignazio Locci. «Possiamo dirci più che soddisfatti del risultato - ha detto il primo cittadino - Ogni evento letterario svoltosi nella riqualificata piazza De Gasperi ha richiamato un numerosissimo pubblico che ha potuto beneficiare di momenti di condivisione culturale sorseggiando un aperitivo al tramonto».

