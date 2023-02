Successo per la sfilata dei ragazzi  

Pienone di maschere alla sfilata di Portoscuso. Con i loro abiti colorati, allestiti utilizzando le mascherine chirurgiche, hanno sfilato gli alunni delle scuole di Portoscuso e Gonnesa, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria alla secondaria di primo grado. Otto plessi scolastici dell’ istituto Angius sono stati coinvolti nel progetto scolastico «A Carnevale ogni mascherina vale».

A confezionare i vestiti hanno contribuito le mamme e le associazioni dei due paesi. Dopo la prima sfilata a Gonnesa, lunedì il carnevale ha invaso Portoscuso. La sfilata è partita da via delle Regioni e si è conclusa in piazza Chiesa . Si è chiuso così un progetto all’insegna del riciclo e della partecipazione, per tornare a festeggiare tutti insieme dopo la parentesi Covid. «Un grazie a tutti i partecipanti e a chi ha collaborato a vario titolo - dice Mirko Poddighe, consigliere delegato per gli Eventi - è stato centrato l’obiettivo di regalare ai ragazzi e alle famiglie, dopo gli anni della pandemia, momenti di gioia e spensieratezza». (a. pa.)

